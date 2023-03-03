В Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока
В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока информатики
В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока информатики. Об этом сообщает 78.ru.
Уточняется, что инцидент произошел в одном из частных учебных заведений. По данным издания, это случилось, когда 12-летний мальчик дотронулся до системного блока в компьютерном классе.
Медики зафиксировали у ребенка электрометки пальцев рук. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.
Ранее в Красноярском крае школьник погиб, когда заряжал старый iPhone. 14-летнего мальчика ударило током, когда он заряжал телефон, облокотившись на батарею. Подросток потерял сознание, прибывшие медики не смогли его спасти.