В Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока информатики

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока информатики. Об этом сообщает 78.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из частных учебных заведений. По данным издания, это случилось, когда 12-летний мальчик дотронулся до системного блока в компьютерном классе.

Медики зафиксировали у ребенка электрометки пальцев рук. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

Ранее в Красноярском крае школьник погиб, когда заряжал старый iPhone. 14-летнего мальчика ударило током, когда он заряжал телефон, облокотившись на батарею. Подросток потерял сознание, прибывшие медики не смогли его спасти.