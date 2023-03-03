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12:21, 3 марта 2023Россия

В Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока информатики

Фото: Wiroje Pathi / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге школьник попал в больницу после удара током во время урока информатики. Об этом сообщает 78.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из частных учебных заведений. По данным издания, это случилось, когда 12-летний мальчик дотронулся до системного блока в компьютерном классе.

Медики зафиксировали у ребенка электрометки пальцев рук. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное и отпустили домой.

Ранее в Красноярском крае школьник погиб, когда заряжал старый iPhone. 14-летнего мальчика ударило током, когда он заряжал телефон, облокотившись на батарею. Подросток потерял сознание, прибывшие медики не смогли его спасти.

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Евгения Куликова
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