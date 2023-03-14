В Херсонской области предрекли провал попыток ВСУ форсировать Днепр

Сальдо назвал обреченными на провал попытки десанта ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра обречены на провал. Его слова передает РИА Новости.

«Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов», — уверен он.