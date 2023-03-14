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18:00, 14 марта 2023Бывший СССР

В Херсонской области предрекли провал попыток ВСУ форсировать Днепр

Сальдо назвал обреченными на провал попытки десанта ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левом берегу Днепра обречены на провал. Его слова передает РИА Новости.

«Даже если какой-то горячей голове вздумается толкнуть военных на форсирование Днепра, на попытку высадки десанта на левом берегу, то эти попытки обречены на провал просто сто процентов», — уверен он.

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Варвара Кошечкина
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