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16:19, 14 марта 2023Бывший СССР

Сальдо охарактеризовал обстановку под Херсоном как напряженную

Глава Херсонщины Сальдо назвал обстановку на линии фронта под Херсоном напряженной

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Обстановка на линии фронта под Херсоном напряженная, российские подразделения ведут контрбатарейную борьбу с артиллеристами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые постоянно ведут огонь с правой стороны Днепра. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова приводит ТАСС.

«Напряженная. Через водную преграду, которой является Днепр, идет контрбатарейная работа. Обстрелы ведутся, где-то от 50 до 150 выстрелов (ежедневно — прим. «Ленты.ру») на всей протяженности этой линии», — ответил Сальдо на вопрос о положении вещей на херсонском направлении.

Ранее он заявил, что власти Украины понимают, что им придется оставить Херсон, поэтому из города вывозят исторические ценности, а также проводится насильственная мобилизация в армию республики.

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Алевтина Запольская
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