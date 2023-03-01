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13:19, 1 марта 2023Бывший СССР

Сальдо объяснил действия Украины в Херсоне

Глава Херсонской области Сальдо: власти Украины понимают, что им придется оставить Херсон

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Украины понимают, что им придется оставить Херсон, поэтому из города вывозят исторические ценности, а также проводится насильственная мобилизация в армию республики. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, его слова передает РИА Новости.

«На оккупированном правобережье идет насильственная мобилизация в украинские вооружённые формирования. В самом Херсоне украинские оккупанты вывозят исторические ценности из Херсонского областного краеведческого музея. Они чувствуют себя неуверенно, понимают, что им придется уйти из Херсона», — сказал он. По словам Сальдо, Россия обязательно возьмет город под контроль.

Ранее он заявил, что ситуация на участке фронта в Херсонской области является стабильной, а продвижение частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует. «В недалеком будущем будем на правобережье», — рассказал Сальдо. На правом берегу Днепра расположена столица нового российского региона город Херсон.

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Кристина Есикова
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