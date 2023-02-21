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14:49, 21 февраля 2023Бывший СССР

Сальдо анонсировал скорое возвращение Херсона под контроль России

Глава Херсонщины Сальдо заявил, что армия РФ вскоре окажется на правом берегу Днепра

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ситуация на участке фронта в Херсонской области стабильная, продвижения частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, заявил врио губернатора российского региона Владимир Сальдо, его слова передает ТАСС.

«Линия соприкосновения сейчас проходит по линии реки Днепр», — сказал глава Херсонщины, указав на спокойную ситуацию на фронте. «В недалеком будущем будем на правобережье», — добавил он. На правом берегу Днепра находится столица нового российского региона город Херсон.

Сальдо также сообщил, что ВСУ принудительно эвакуируют людей из города. Украинские военные хотят выгнать врачей на Западную Украину, а также пытаются мобилизовать жителей, которые не хотят воевать.

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Алевтина Запольская
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