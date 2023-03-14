Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:01, 14 марта 2023Путешествия

Качающийся из стороны в сторону на ветру самолет сняли на видео

В Бирмингеме пытавшийся сесть в условиях сильного ветра самолет Air Lingus сняли на видео

В Великобритании пассажирский самолет, заходящий на посадку в условиях сильного встречного ветра, сняли на видео. Ролик и подробности опубликовало издание Mirror.

Инцидент произошел в аэропорту Бирмингема. На кадрах видно, как самолет авиакомпании Air Lingus борется со встречным ветром во время захода на посадку — лайнер качает из стороны в сторону. Едва коснувшись взлетно-посадочной полосы, воздушное судно вновь поднимается наверх: после нескольких попыток борт все же смог остаться на земле и завершить полет.

Отмечалось, что скорость ветра достигла 50 миль в час (22,3 метра в секунду). Метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра в центральных и южных районах королевства.

Ранее в марте сообщалось, что в Великобритании выпустили более 70 предупреждений о наводнениях после сильных снегопадов. По словам синоптиков, британцам придется иметь дело с дождем, мокрым снегом, а затем с гололедицей — после погода сменится на дождливую и ветреную.

Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Российский истребитель столкнулся с беспилотником США над Черным морем
Ротвейлер спас хозяина от притаившейся в диване смертельно ядовитой змеи
Путин предложил Дании проверить Северный поток на еще одно взрывное устройство
БРДМ-2 с ракетами заметили в зоне СВО
Экс-советник Кучмы предупредил Зеленского о риске расправы
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем
Путин назвал чушью версию о подрыве «Северных потоков» украинскими активистами
Фитнес-тренер назвал способ привести себя в форму после зимней «спячки»
Появились кадры штурма опорного пункта ВСУ на линии Кременная — Сватово
Рэпер Costa Titch скончался во время своего выступления в возрасте 28 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.