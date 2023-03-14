Качающийся из стороны в сторону на ветру самолет сняли на видео

В Бирмингеме пытавшийся сесть в условиях сильного ветра самолет Air Lingus сняли на видео

В Великобритании пассажирский самолет, заходящий на посадку в условиях сильного встречного ветра, сняли на видео. Ролик и подробности опубликовало издание Mirror.

Инцидент произошел в аэропорту Бирмингема. На кадрах видно, как самолет авиакомпании Air Lingus борется со встречным ветром во время захода на посадку — лайнер качает из стороны в сторону. Едва коснувшись взлетно-посадочной полосы, воздушное судно вновь поднимается наверх: после нескольких попыток борт все же смог остаться на земле и завершить полет.

Отмечалось, что скорость ветра достигла 50 миль в час (22,3 метра в секунду). Метеорологическая служба Великобритании объявила желтый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра в центральных и южных районах королевства.

Ранее в марте сообщалось, что в Великобритании выпустили более 70 предупреждений о наводнениях после сильных снегопадов. По словам синоптиков, британцам придется иметь дело с дождем, мокрым снегом, а затем с гололедицей — после погода сменится на дождливую и ветреную.