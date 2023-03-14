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14:52, 14 марта 2023Среда обитания

В Британии спрогнозировали наводнение после обильных снегопадов

В Великобритании выпустили более 70 предупреждений о наводнениях после сильных снегопадов

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Некоторые британские районы находятся в особой опасности. После нескольких относительно «спокойных» недель без осадков в Великобритании таяние снега привело к росту уровня воды в реке Северн.

Сейчас в нескольких районах страны возводятся специальные барьеры, которые смогут предотвратить тяжелые последствия от возможных наводнений, пишет издание Daily Mail.

Британское Метеобюро предупредило, что в ближайшие дни возможны задержки авиарейсов из-за непогоды, затруднения движения автомобильного и железнодорожного транспорта. По словам синоптиков, британцам придется иметь дело с дождем, мокрым снегом, а затем с гололедицей. В течение недели погода будет «нестабильной», с 16 марта она сменится на дождливую и ветреную на фоне более низких температур.

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О последствиях обильных снегопадов также предупредили жителей Шотландии, Северной Ирландии и Северного Уэльса. Сейчас там установлен «желтый» уровень погодной опасности.

Несколькими днями ранее на Великобританию обрушился шторм «Лариса». «Желтый» уровень опасности был объявлен почти во всей стране. Обильные снегопады привели к многокилометровым пробкам и перекрытию множества дорог. В некоторых районах Северной Англии и Северного Уэльса были зафиксированы перебои с электроэнергией.

Также в начале марта обильные снегопады обрушились на западное побережье США. В некоторых округах Калифорнии было объявлено чрезвычайное положение. Жителей призвали ограничить поездки и по возможности оставаться дома.

Марина Совина
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