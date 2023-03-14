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01:25, 14 марта 2023Мир

Байден подтвердил намерение вскоре провести беседу с Си Цзиньпином

Лидер США Байден подтвердил желание вскоре поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подтвердил свое намерение в скором времени поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.

О своем желании американский лидер сообщил во время беседы с журналистами на двусторонней встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. При этом он не стал уточнять, когда именно может состояться их разговор. Однако, по его словам, он не боится того, что Китай может воспринять передачу Австралии атомных подводных лодок в рамках AUKUS (альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности) как агрессию в отношении Пекина.

Также Байден рассказал, Сунак пригласил его посетить Северную Ирландию и отметил, что планирует это сделать.

Ранее он заявил, что на подводных лодках, переданных Австралии, отсутствует ядерное оружие. Байден заверил, что субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им.

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Марина Совина
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