Байден заявил об отсутствии ядерного оружия на подлодках для Австралии

Байден заявил, что переданные Австралии по AUKUS подлодки не будут нести ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил, что на подводных лодках, переданных Австралии по договоренностям в рамках AUKUS (Альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности), отсутствует ядерное оружие. Его слова приводит РИА Новости.

«Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия - это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться», — подчеркнул американский лидер.

Он отметил в ходе выступления вместе с главами стран-партнеров США по AUKUS, что речь идет в том числе и о перспективных подводных лодках, которые планируются к совместной с союзниками разработке и производству.

Ранее стало известно, что многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах атомным флотом нового поколения. Важнейшие элементы так называемого пакта о безопасности AUKUS, который растянется на десятилетия, будут включать в себя предоставление американских атомных подводных лодок Австралии. В это время Вашингтон будет развивать собственный флот.