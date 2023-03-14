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00:07, 14 марта 2023Мир

Байден заявил об отсутствии ядерного оружия на подлодках для Австралии

Байден заявил, что переданные Австралии по AUKUS подлодки не будут нести ядерное оружие
Начало событий в новости Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден заявил, что на подводных лодках, переданных Австралии по договоренностям в рамках AUKUS (Альянса Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов в сфере безопасности), отсутствует ядерное оружие. Его слова приводит РИА Новости.

«Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Австралия - это гордое безъядерное государство и намерено таковым оставаться», — подчеркнул американский лидер.

Он отметил в ходе выступления вместе с главами стран-партнеров США по AUKUS, что речь идет в том числе и о перспективных подводных лодках, которые планируются к совместной с союзниками разработке и производству.

Ранее стало известно, что многоэтапный пакт AUKUS, заключенный США, Австралией и Великобританией, завершится в 2040-х годах атомным флотом нового поколения. Важнейшие элементы так называемого пакта о безопасности AUKUS, который растянется на десятилетия, будут включать в себя предоставление американских атомных подводных лодок Австралии. В это время Вашингтон будет развивать собственный флот.

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Марина Совина
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