Белый дом анонсировал встречу Байдена с лидерами Британии и Австралии

Белый дом анонсировал встречу Байдена с Альбанезе и Сунаком в Сан-Диего

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проведет встречи с лидерами Великобритании и Австралии в городе Сан-Диего, Калифорния. Ее слова приводит РИА Новости.

Жан-Пьер анонсировала встречу Байдена с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудят сотрудничество трех стран, известное как AUKUS. Байден также проведет двусторонние беседы с Альбанезе и Сунаком.

Предполагается, что в результате переговоров Австралия планирует получить до восьми атомных подводных лодок типа Virginia за минимум 67 миллиардов долларов. Для этого Канберра расторгла договор с Парижем на поставки 12 ударных подводных лодок Barracuda на 56 миллиардов евро.

Ранее газета Financial Times назвала конечную цель партнерства AUKUS. По данным источников издания, проект завершится в 2040-х годах атомным флотом нового поколения.