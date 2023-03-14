В Подмосковье таксист наехал на пешехода, избил его и скрылся с места аварии

В подмосковных Химках водитель такси наехал на пешехода, избил его и скрылся

В подмосковных Химках водитель такси наехал на пешехода и избил его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, инцидент произошел вечером 13 марта на Совхозной улице. По словам 19-летнего пострадавшего, после ДТП таксист вышел из машины и нанес ему мощный удар в грудь. Затем мужчина вернулся в автомобиль и скрылся с места аварии.

Состояние пешехода издание не уточняет.

Ранее сообщалось, что в Москве таксист распылил баллончик в лицо директору балета Аллы Духовой «Тодес» Эдуарду Богуславскому, который возвращался домой вместе с сыном, и выхватил из его рук кошелек с 15 тысячами рублей.