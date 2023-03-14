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16:25, 14 марта 2023Экономика

Власти одобрили продажу российского бизнеса производителя шин Nokian Tyres

Правкомиссия одобрила продажу бизнеса производителя шин Nokian Tyres в России «Татнефти»

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку по покупке «Татнефтью» завода производителя шин Nokian Tyres в России. О решении властей сообщается в пресс-релизе на сайте финской компании.

Бизнес будет продан нефтяной компании за 286 миллионов евро (почти 23 миллиарда рублей), исходя из базового обменного курса Центробанка на 13 марта. Причем первоначально сумма сделки оценивалась в 400 миллионов евро. Закрытие сделки зависит от скорости проверок на соответствие изменениям в области санкций и денежных переводов.

О подписании договора купли-продажи стало известно 28 октября 2022 года. Продать завод в России финская компания запланировала в конце августа, писал «Коммерсантъ». По источникам газеты, на предприятие в Ленинградской области претендовали несколько инвесторов, в том числе нефтяные компании и профильные игроки.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80 процентов шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около пятой части чистых продаж компании.

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Мария Грушко
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