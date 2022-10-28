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17:09, 28 октября 2022Экономика

Производитель шин Nokian Tyres продаст российский бизнес

Финский производитель шин Nokian Tyres продаст российский бизнес «Татнефти»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Финский производитель шин Nokian Tyres продаст свой российский бизнес «Татнефти». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Ориентировочная сумма сделки составит 400 миллионов евро. Теперь покупку должны одобрить российские регуляторы.

«На окончательную цену покупки влияют среди прочего корректировка чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса», — уточнили в Nokian Tyres.

О планах финской компании продать завод в России стало известно в конце августа. Тогда газета «Коммерсантъ» писала, что на завод в Ленинградской области претендуют несколько инвесторов, в том числе нефтяные компании и профильные игроки.

Nokian Tyres работала в России с 2005 года. В 2021 году около 80 процентов шин компании для легковых автомобилей было произведено в России, а бизнес-направление «Россия и Азия» обеспечило около пятой части чистых продаж компании.

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Платон Щукин
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