Российский подросток случайно выстрелил в третьеклассника

Во Владивостоке 13-летний подросток случайно выстрелил в грудь третьекласснику из травмата

Во Владивостоке 13-летний подросток случайно выстрелил в грудь третьекласснику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подросток пришел в гости к 11-летнему другу и его младшему брату. Ребята учились в одной школе. Родителей братьев не было дома — отец, военный, находился в командировке, а мать, майор полиции, была на дежурстве. Друзья нашли ключи от ящика, в котором отец хранил травматический пистолет «Оса», после чего гость достал оружие и случайно нажал на курок.

Пуля попала в правую часть грудной клетки младшего из детей. Школьника госпитализировали, сейчас он находится в реанимации. На родителей полицейские составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей и выписали штраф в размере 500 рублей.

Ранее сообщалось, что российский подросток выстрелил 13-летней девочке в глаз из пистолета.