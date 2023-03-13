Силовые структуры
Российский подросток выстрелил в глаз 13-летней девочке
В Подмосковье школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке, полиция проводит проверку
В подмосковных Мытищах школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, в полицию обратился отец пострадавшей. Он сообщил, что подросток напал на его дочь и повредил ей глаз.
По предварительным данным, мальчик стрелял из предмета, похожего на пистолет.
Правоохранительные органы проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.
11 марта сообщалось, что в подмосковном поселке Львовский 18-летний москвич перерезал горло 16-летней школьнице. Ее нашли в квартире одноклассники. Молодой человек полгода преследовал бывшую подругу.