Российский подросток выстрелил в глаз 13-летней девочке

В Подмосковье школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке, полиция проводит проверку

В подмосковных Мытищах школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, в полицию обратился отец пострадавшей. Он сообщил, что подросток напал на его дочь и повредил ей глаз.

По предварительным данным, мальчик стрелял из предмета, похожего на пистолет.

Правоохранительные органы проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

11 марта сообщалось, что в подмосковном поселке Львовский 18-летний москвич перерезал горло 16-летней школьнице. Ее нашли в квартире одноклассники. Молодой человек полгода преследовал бывшую подругу.