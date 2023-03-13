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08:48, 13 марта 2023Силовые структуры

Российский подросток выстрелил в глаз 13-летней девочке

В Подмосковье школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке, полиция проводит проверку

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковных Мытищах школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, в полицию обратился отец пострадавшей. Он сообщил, что подросток напал на его дочь и повредил ей глаз.

По предварительным данным, мальчик стрелял из предмета, похожего на пистолет.

Правоохранительные органы проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего.

11 марта сообщалось, что в подмосковном поселке Львовский 18-летний москвич перерезал горло 16-летней школьнице. Ее нашли в квартире одноклассники. Молодой человек полгода преследовал бывшую подругу.

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Любовь Ширижик
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