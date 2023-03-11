Появились подробности убийства школьницы бывшим возлюбленным в Подмосковье

Перерезавший горло девятикласснице 18-летний москвич преследовал ее несколько месяцев

Убивший девятиклассницу в подмосковном поселке Львовский 18-летний москвич преследовал ее несколько месяцев после расставания. Подробности происшествия появились в Telegram-канале Mash.

Уточняется, что 16-летняя школьница Катя познакомилась с бывшим парнем Михаилом Барановым в соцсетях полтора года назад. Спустя около полугода они вступили в отношения, однако после пары месяцев общения девушка с ним рассталась. С тех пор Баранов стал преследовать ее, даже несмотря на заявление Кати в полицию.

В день убийства молодой человек в очередной раз приехал домой к бывшей девушке, о чем Катя успела написать матери перед тем, как перестала выходить на связь. Родные школьницы забеспокоились и попросили ее одноклассников сходить к ней и проверить, все ли в порядке. Те не смогли открыть дверь и попали в квартиру через балкон. На кухне школьники обнаружили подругу на полу с перерезанным горлом.

Медики констатировали смерть Кати по дороге в больницу. Ножевое ранение повредило трахею и гортань, диагностировали они.

Как сообщалось ранее, по делу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Барановы задержан, прежде он уже был судим и на данный момент на работает.