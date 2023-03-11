Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:05, 11 марта 2023Силовые структуры

Появились подробности убийства школьницы бывшим возлюбленным в Подмосковье

Перерезавший горло девятикласснице 18-летний москвич преследовал ее несколько месяцев

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Убивший девятиклассницу в подмосковном поселке Львовский 18-летний москвич преследовал ее несколько месяцев после расставания. Подробности происшествия появились в Telegram-канале Mash.

Уточняется, что 16-летняя школьница Катя познакомилась с бывшим парнем Михаилом Барановым в соцсетях полтора года назад. Спустя около полугода они вступили в отношения, однако после пары месяцев общения девушка с ним рассталась. С тех пор Баранов стал преследовать ее, даже несмотря на заявление Кати в полицию.

Материалы по теме:
Нелюбовь: студент Бауманки расправился с подругой из ВШЭ Детальное описание жестокого убийства обсуждает весь интернет
Нелюбовь: студент Бауманки расправился с подругой из ВШЭДетальное описание жестокого убийства обсуждает весь интернет
23 января 2018
Отчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителя Затем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
Отчислился: в Москве пэтэушник зарезал учителяЗатем он сделал селфи с трупом и покончил с собой
1 ноября 2017

В день убийства молодой человек в очередной раз приехал домой к бывшей девушке, о чем Катя успела написать матери перед тем, как перестала выходить на связь. Родные школьницы забеспокоились и попросили ее одноклассников сходить к ней и проверить, все ли в порядке. Те не смогли открыть дверь и попали в квартиру через балкон. На кухне школьники обнаружили подругу на полу с перерезанным горлом.

Медики констатировали смерть Кати по дороге в больницу. Ножевое ранение повредило трахею и гортань, диагностировали они.

Как сообщалось ранее, по делу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Барановы задержан, прежде он уже был судим и на данный момент на работает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В Херсонской области оценили шансы ВСУ на наступление на левый берег Днепра
Предсказавший развал СССР историк заявил об угрозе НАТО со стороны России
Глава МИД Украины раскритиковал «Оскар» за отказ от выступления Зеленского
Появились подробности убийства школьницы бывшим возлюбленным в Подмосковье
«Реал» сделал заявление после предъявления «Барселоне» обвинений прокуратурой
В Европарламенте обвинили НАТО в создании основы для конфликта России и Украины
В Запорожье оценили идею Киева о переименовании России в Московию
Пакистан предложил передать Киеву купленные более 20 лет назад у Украины танки
Известная российская модель жестко ответила на просьбу подписчицы о деньгах
Стало известно о вероятном падении астероида на Землю в 2046 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.