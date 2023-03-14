Трампа заподозрили в желании остановить поддержку Украины со стороны США

Политолог Ордуханян допустил, что Трамп приостановит поддержку Украины со стороны США

Если экс-президенту США Дональду Трампу удастся избраться на новый срок в 2024 году, высока вероятность того, что он примет решение о прекращении масштабной поддержки Украины, сокращении поставок вооружений ввиду сложностей в экономике собственной страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«В очень большой степени характер внешнеполитической деятельности США определяется внутриполитической обстановкой, — сказал Ордуханян. — И от Трампа, вероятно, можно ожидать разворота по украинскому вопросу, но не потому что он проникся позицией России, а потому что действовать он будет от противного по отношению к своим оппонентам».

Политолог допустил, что, в случае переизбрания, Трамп, в частности, может сократить поставки вооружений и попытаться договориться с Россией о прекращении конфликта.

«Еще одна мотивация Трампа, которая позволит ему принять это сложное решение — ситуация в экономике США. Она явно не способствует реализации амбиций страны на территории бывшего СССР, и Трамп это понимает. Заключение сделки с Россией может помочь ему предотвратить жесточайший кризис и депрессию, которые ждут страну в будущем», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы государства, который не допустит развития третьей мировой войны. По его словам, именно администрация действующего главы государства Джо Байдена приведет США к глобальному конфликту.