Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 14 марта 2023Мир

Трампа заподозрили в желании остановить поддержку Украины со стороны США

Политолог Ордуханян допустил, что Трамп приостановит поддержку Украины со стороны США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Если экс-президенту США Дональду Трампу удастся избраться на новый срок в 2024 году, высока вероятность того, что он примет решение о прекращении масштабной поддержки Украины, сокращении поставок вооружений ввиду сложностей в экономике собственной страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«В очень большой степени характер внешнеполитической деятельности США определяется внутриполитической обстановкой, — сказал Ордуханян. — И от Трампа, вероятно, можно ожидать разворота по украинскому вопросу, но не потому что он проникся позицией России, а потому что действовать он будет от противного по отношению к своим оппонентам».

Политолог допустил, что, в случае переизбрания, Трамп, в частности, может сократить поставки вооружений и попытаться договориться с Россией о прекращении конфликта.

«Еще одна мотивация Трампа, которая позволит ему принять это сложное решение — ситуация в экономике США. Она явно не способствует реализации амбиций страны на территории бывшего СССР, и Трамп это понимает. Заключение сделки с Россией может помочь ему предотвратить жесточайший кризис и депрессию, которые ждут страну в будущем», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы государства, который не допустит развития третьей мировой войны. По его словам, именно администрация действующего главы государства Джо Байдена приведет США к глобальному конфликту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал условия для перехода ситуации на Украине в новое русло
Россиянка взяла кредит для любовника и лишила свою семью жилья
Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию участников СВО
Протестующие сожгли флаг ЕС перед парламентом Грузии
Из дома директора аэродрома в Юкках украли драгоценности на 1,5 миллиона рублей
В Приднестровье заявили о предотвращении теракта против делегации ОБСЕ
Россиянин обвинил охранников супермаркета в похищении и избиении кастетом
Подсчитан объем «теневых резервов» России за рубежом
В СПЧ предложили ввести учет всех собак в России
Протестующие под христианским знаменем грузинские консерваторы попали на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.