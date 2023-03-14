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05:42, 14 марта 2023Мир

Трамп обещал предотвратить третью мировую войну

Экс-президент США Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы государства, который не допустит развития третьей мировой войны. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге своих сторонников в штате Айова Трамп обещал предотвратить третью мировую войну и подчеркнул, что он уверен в развитии такого сценария. По его словам, именно администрация действующего главы государства Джо Байдена приведет США к глобальному конфликту.

«С этой администрацией мы придем к третьей мировой войне, потому что они не умеют правильно говорить, посылать правильные сигналы. Они действуют жестко, когда надо мягко, и мягко, когда надо жестко. Они не знают, что они делают. Честно говоря, мы так придем к третьей мировой войне, к большой войне с Китаем и другими», — заявил экс-президент.

Ранее Трамп снова обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. «Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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