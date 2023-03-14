Экс-президент США Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы государства, который не допустит развития третьей мировой войны. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге своих сторонников в штате Айова Трамп обещал предотвратить третью мировую войну и подчеркнул, что он уверен в развитии такого сценария. По его словам, именно администрация действующего главы государства Джо Байдена приведет США к глобальному конфликту.

«С этой администрацией мы придем к третьей мировой войне, потому что они не умеют правильно говорить, посылать правильные сигналы. Они действуют жестко, когда надо мягко, и мягко, когда надо жестко. Они не знают, что они делают. Честно говоря, мы так придем к третьей мировой войне, к большой войне с Китаем и другими», — заявил экс-президент.

Ранее Трамп снова обещал разрешить конфликт на Украине за сутки. «Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность», — подчеркнул он.