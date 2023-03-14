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08:28, 14 марта 2023Мир

В США заявили об истощении арсеналов оружия

WSJ: губернатор Флориды Десантис заявил, что арсеналы оружия США быстро истощаются

Фото: Rick Wilking / Reuters

Власти США не должны отдавать предпочтение поддержке эскалации военных действий на Украине, в то время как внутри страны сохраняется множество проблем. Об этом заявил губернатор штата Флорида, возможный кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Мы не можем отдавать приоритет вмешательству в эскалацию войны за рубежом, а не защите нашей родины, тем более, что десятки тысяч американцев ежегодно гибнут от наркотиков, ввозимых контрабандой через открытую границу, а арсеналы оружия США, имеющие решающее значение для нашей безопасности, быстро истощаются», — высказался политик.

Ранее газета The Washington Post писала, что на Западе сомневаются в возможностях Вооруженных сил Украины наступать из-за потерь подготовленных частей и нехватки боеприпасов. Автор статьи указал, что неспособность Украины провести наступление может повлечь за собой критику в отношении США и Европы.

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Виктория Кондратьева
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