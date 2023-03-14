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19:00, 14 марта 2023Силовые структуры

В Мелитополе взорвался автомобиль

Рогов заявил о взрыве автомобиля возле рынка в центре Мелитополя в Запорожской области

Кадр: телеграм-канал «Владимир Рогов»

В Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля. Об этом во вторник, 14 марта, в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По данным Рогова, автомашина взорвалась возле рынка в центре города. По предварительным данным, сила взрыва составила около одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Обстоятельства и информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняются.

Рогов полагает, что акция направлена на дестабилизацию и срыв восстановления мирной жизни в регионе.

3 февраля Владимир Рогов сообщил о подрыве машины в Энергодаре, в результате которого погиб один человек.

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Владимир Седов
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