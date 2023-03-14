В Италии продадут замок старше Москвы

РИА Новости: в Италии продадут замок Due Torri XII века

В Италии выставили на продажу замок старше Москвы. Точная стоимость объекта XII века неизвестна, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство недвижимости, занимающееся сделкой.

Замок носит название Due Torri («Две башни»). Первые упоминания о нем относятся к 1141 году — в то время постройка принадлежала церкви. Объект располагается на холме в 20 километрах от провинции Римини и побережья Адриатического моря, а также в 10 километрах от Республики Сан-Марино.

По словам риелтора Iservice Стефано Леуцци, собственники замка сообщат точную цену только потенциальным покупателям. Однако эксперт считает, что стоимость замка составляет меньше пяти миллионов евро (404,7 миллиона рублей). «Мы пока не получили значимых предложений, так как продажа открылась несколько дней назад», — добавил Леуцци.

В октябре 2022 года заброшенный немецкий замок продали в Калининградской области. Властям региона удалось найти покупателя только с третьей попытки. При стартовой цене 4,7 миллиона рублей лот продали за 7,6 миллиона.