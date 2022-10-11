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Заброшенный немецкий замок в России продали с третьей попытки

Власти Калининградской области продали замок Прейсиш-Эйлау за 7,6 миллиона рублей

Фото: Ирина Борсученко / Фотобанк Лори

Власти Калининградской области продали немецкий заброшенный замок Прейсиш-Эйлау на аукционе. Найти нового собственника удалось с третьей попытки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Лыскова.

При стартовой цене в 4,7 миллиона рублей лот продали за 7,6 миллиона. Ранее правительство неоднократно снижало стоимость замка — сначала она составляла 9,7 миллиона рублей, затем 6,3 миллиона. Объект приобрела компания ООО «Гринартдевелопмент», владелец которой имеет фирмы с опытом архитектурных и строительных работ. Замок продали по программе, которая дает покупателю особые условия по беспроцентному займу на срок до 15 лет.

«Это вселяет надежду, что исторический замок приобретен с целью дальнейшей реставрации и использования», — отметил Лысков. Он добавил, что здание попадает под региональную программу восстановления объектов культурного наследия. Замок имеет статус памятника культуры регионального значения, поэтому новый собственник должен сохранить его облик при реконструкции.

Замок Прейсиш-Эйлау был построен в 1330 году. Он незначительно пострадал во время Великой Отечественной войны и в последующие годы активно использовался. При этом объект ни разу не ремонтировали, что привело к частичному обрушению крыши. В 1990-х годах здание подверглось небольшой реконструкции, после чего его некоторое время использовали в качестве гостиницы.

В третий раз замок выставили на продажу в конце июня 2022 года. До этого объект безуспешно пытались продать в 2018 и 2020 годах.

Александра Качан
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