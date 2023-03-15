Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:12, 15 марта 2023Ценности

Названы несовместимые с загаром в солярии действия клиентов

Сотрудница магазина соляриев призвала клиентов не загорать во время похмелья

Фото: Fotofeel / Shutterstock / Fotodom

Сотрудница магазина соляриев с никнеймом @advancedtans из Эссекса, Англия, назвала несовместимые с использованием данных устройств действия клиентов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, загорать в указанных кабинах не рекомендуется во время похмелья и обезвоживания, а также после перенесенных операций, восковой эпиляции, инъекций филлеров и тату-сеансов. В то же время она призвала проконсультироваться с лечащим врачом тем, кто принимает антибиотики.

Кроме того, специалистка предупредила об опасности применения масел, лосьонов и кремов, не предназначенных для загара. Подобные препараты могут серьезно навредить коже, пояснила она. При этом не следует брать с собой на процедуру телефон, надевать украшения и очки, пользоваться косметикой и перегреваться, заключила британка.

Ранее мастера тату-салона раскрыли главную ошибку, которую совершают клиенты перед сеансом. Так, специалисты рассказали, что не любят, когда люди прибегают к самостоятельному бритью за день до нанесения татуировки. По словам экспертов, эта ошибка может привести к порезам и раздражению кожи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Задержанный в Подмосковье мужчина с автоматами назвал себя бойцом ЧВК «Вагнер»
Четверых подручных Кости Могилы обвинили в убийствах
Найден простой метод предотвращения супружеских измен
Посол России рассказал об итогах встречи с Госдепом США по сбитому беспилотнику
Volkswagen высказался о будущем российского автозавода
В Удмуртии отменили выступление лидера группы «Несчастный случай»
Россиянка набила мешок стодолларовыми купюрами и попыталась улететь из страны
Стало известно о попытках врачей привести в чувство Костомарова
Экс-зампреду российского банка дали четыре года за хищение 561 миллиона рублей
Артемий Лебедев назвал Google «вонючей помойкой»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.