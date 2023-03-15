Названы несовместимые с загаром в солярии действия клиентов

Сотрудница магазина соляриев призвала клиентов не загорать во время похмелья

Сотрудница магазина соляриев с никнеймом @advancedtans из Эссекса, Англия, назвала несовместимые с использованием данных устройств действия клиентов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

По словам эксперта, загорать в указанных кабинах не рекомендуется во время похмелья и обезвоживания, а также после перенесенных операций, восковой эпиляции, инъекций филлеров и тату-сеансов. В то же время она призвала проконсультироваться с лечащим врачом тем, кто принимает антибиотики.

Кроме того, специалистка предупредила об опасности применения масел, лосьонов и кремов, не предназначенных для загара. Подобные препараты могут серьезно навредить коже, пояснила она. При этом не следует брать с собой на процедуру телефон, надевать украшения и очки, пользоваться косметикой и перегреваться, заключила британка.

Ранее мастера тату-салона раскрыли главную ошибку, которую совершают клиенты перед сеансом. Так, специалисты рассказали, что не любят, когда люди прибегают к самостоятельному бритью за день до нанесения татуировки. По словам экспертов, эта ошибка может привести к порезам и раздражению кожи.