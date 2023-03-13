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18:04, 13 марта 2023Ценности

Мастера раскрыли главную ошибку клиентов перед походом в тату-салон

Тату-мастера рассказали, что самостоятельное бритье перед сеансом приводит к порезам

Фото: Allef Vinicius / Unsplash

Мастера тату-салона Markd, расположенного в Сиднее, Австралия, раскрыли главную ошибку, которую совершают клиенты перед сеансом. Соответствующая публикация появилась на странице заведения в TikTok.

Так, специалисты рассказали, что они не любят, когда люди прибегают к самостоятельному бритью за день до нанесения татуировки. По словам экспертов, эта ошибка может привести к порезам и раздражению кожи. Кроме того, они отметили, что им легче работать, когда место будущего изображения выбрито именно ими. «Рисунок наносится проще, когда кожа гладкая», — пояснил один из мастеров.

Подписчики поблагодарили сотрудников студии за видео, которое набрало 4,8 миллиона просмотров. «Я скоро пойду бить татуировку, и я все время думал, стоит мне бриться или нет. И тут в ленте у меня появилось идеальное видео на эту тему!», «Мне было стыдно, когда однажды не побрился. Мой мастер тогда сказал мне, что я могу не беспокоиться об этом — он все сделает сам», «Через два дня у меня будет татуировка, и это будет моя первая татуировка, перед которой не буду бриться», — высказывались они.

Ранее мастера тату-салона 3 Ravens в США назвали рисунки на телах клиентов, которые им давно надоели. Так, специалисты призвали подписчиков отказаться от нанесения изображений знака бесконечности и акварельных брызг. По их мнению, данные татуировки, несмотря на их популярность, очень банальные и скучные.

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Мария Винар
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