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17:15, 10 марта 2023Ценности

Тату-мастера назвали надоевшие рисунки на телах клиентов

Мастера салона 3 Ravens в США заявили, что татуировки со знаком бесконечности им надоели

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Мастера (имена и фамилии неизвестны) тату-салона 3 Ravens, расположенного в Джорджии, США, назвали рисунки на телах клиентов, которые им давно надоели. Соответствующая публикация появилась на странице организации в TikTok.

Так, специалисты призвали подписчиков отказаться от нанесения изображений знака бесконечности и акварельных брызг. По их мнению, данные татуировки, несмотря на их популярность, очень банальные и скучные.

Среди неактуальных рисунков эксперты также отметили координаты и точку с запятой. «Они такие же скучные, как символ бесконечности», — высказались они и заявили, что больше не заинтересованы в нанесении цветов и имен возлюбленных.

Ранее тату-мастер из Ванкувера, Канада, перечислил необходимые клиенту во время сеанса предметы. По словам специалиста, на процедуру следует принести наушники, поскольку прослушивание музыки или подкастов поможет отвлечься от болезненных ощущений.

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Мария Винар
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