Оценена мощность взрывчатки во взорванном в Мелитополе автомобиле

Рогов: мощность взрывчатки в машине в Мелитополе была около 2 кг в тротиловом эквиваленте

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил мощность самодельного взрывного устройства, с помощью которого был подорван автомобиль в Мелитополе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, масса взрывчатки составила около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Он уточнил, что целью покушения оказался предприниматель, руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач, скончавшийся от полученных ранений.

Рогов отметил, что в результате взрыва также пострадала сидевшая в автомобиле сотрудница предприятия Елена Сиващенко, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, травмы лица получил местный житель Александр Зиновьев, проходивший мимо машины в момент детонации.

О взрыве автомобиля в Мелитополе стало известно во вторник, 14 марта. Как сообщал Рогов, машина взорвалась возле рынка в центре города.