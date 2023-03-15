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14:12, 15 марта 2023Мир

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Асада

Песков: переговоры Путина и Асада коснутся сирийско-турецких отношений

Фото: Syrian Presidency / Reuters

Переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом коснутся как ситуации в арабской республике, так и российско-турецких отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Так в Кремле ответили на вопрос о том, как российско-сирийские переговоры повлияют на вероятность встречи Асада с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

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Виктория Кондратьева
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