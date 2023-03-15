В Кремле назвали темы переговоров Путина и Асада

Песков: переговоры Путина и Асада коснутся сирийско-турецких отношений

Переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом коснутся как ситуации в арабской республике, так и российско-турецких отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Так в Кремле ответили на вопрос о том, как российско-сирийские переговоры повлияют на вероятность встречи Асада с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.