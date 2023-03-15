Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:17, 15 марта 2023Мир

Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Сирии Башар Асад возложил венок из роз к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает РИА Новости.

Лидер страны в сопровождении делегации сирийских политиков и военных возложил венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага. Кроме того, он почтил память погибших воинов минутой молчания.

Ранее стало известно, что Башара Асада может принять президент России Владимир Путин. Предполагается, что на повестке дня будут гуманитарные вопросы и вопросы урегулирования отношений, а также помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясения.

До этого сообщалось, что сирийский лидер поддерживает военную операцию России на Украине. Он также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Metallica купила завод по производству винила
Подтверждена связь между глобальным потеплением и усилением засух
Папа Римский призвал к уважению мест поклонения в Киево-Печерской лавре
В ДНР заявили о контроле около половины Артемовска российскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.