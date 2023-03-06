Анонсирован визит президента Сирии Башара Асада в Москву

«Ведомости»: президент Сирии Башар Асад готовит визит в Москву в середине марта

Президент Сирии Башар Асад прибудет в Москву с официальным визитом в середине марта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник.

Близкий к администрации российского лидера собеседник отметил, что Башара Асада может принять и президент России Владимир Путин. Газета отмечает, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на соответствующий запрос издания.

По мнению экспертов, на повестке дня будут гуманитарные вопросы и вопросы урегулирования отношений. Кроме того, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов допустил, что Асад предпримет попытку получить помощь от Москвы для ликвидации последствий землетрясения, а также помощь в преодолении серьезного топливного кризиса в Сирии.

Семенов также выразил мнение, что стороны будут обсуждать двухсторонние отношения на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Эксперт пояснил, что Дамаску и Москве важно сверить позиции друг друга и выработать общие подходы.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад поддерживает военную операцию России в Донбассе. Он также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.