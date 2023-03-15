Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:56, 15 марта 2023Мир

Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения

Россия, КНР и Иран проведут совместные военные учения в Оманском заливе с 15 по 19 марта

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия, Китай и Иран и ряд других стран 15-19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности-2023» в Оманском заливе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны КНР.

Пока других подробностей касательно учений не приводится.

17-27 февраля в южной части акватории Индийского океана также проходили вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР. С российской стороны участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Горшков».

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука затем заявил, что учения «прошли без проблем и вмешательства со стороны и достигли поставленных целей, несмотря на критику Запада». Дипломат также добавил, что учения, скорее всего, будут продолжены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
Появились подробности о смерти семиклассницы на уроке физкультуры в Петербурге
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Токаев поручил проработать меры по предупреждению угроз нацбезопасности
Обнародованы архивы ФСБ о массовых казнях литовскими карателями в годы войны
Стилист назвал россиянкам вернувшуюся в моду одежду из гардероба бабушек
Убийца трех российских студенток в Гае получил пожизненный срок
Пропавшего 15-летнего российского подростка нашли мертвым у заброшенного здания
Восьмилетняя россиянка скатилась с горки и попала под колеса автомобиля
Жители Москвы массово пожаловались на нашествие беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.