Россия, Китай и Иран проведут совместные военно-морские учения
Россия, Китай и Иран и ряд других стран 15-19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности-2023» в Оманском заливе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны КНР.
Пока других подробностей касательно учений не приводится.
17-27 февраля в южной части акватории Индийского океана также проходили вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР. С российской стороны участвовал отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Горшков».
Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука затем заявил, что учения «прошли без проблем и вмешательства со стороны и достигли поставленных целей, несмотря на критику Запада». Дипломат также добавил, что учения, скорее всего, будут продолжены.