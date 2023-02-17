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07:42, 17 февраля 2023Мир

В Индийском океане начались учения России, Китая и ЮАР

В южной части Индийского океана начались военно-морские учения России, Китая и ЮАР

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В южной части акватории Индийского океана начались вторые совместные военно-морские учения России, КНР и ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Южно-Африканской Республики.

По информации ведомства, учения завершатся в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй в провинции Квазулу-Натал 27 февраля. Первые подобные учения прошли в водах ЮАР четыре года назад.

С российской стороны участвует отряд кораблей Северного флота в составе среднего танкера «Кама» и фрегата «Адмирал Горшков». Во время учений планируется отработать взаимодействие морских систем, борьбу с пиратством, а также усовершенствовать меры реагирования на стихийные бедствия.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», который несет службу в составе Северного флота (СФ), выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море.

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Юлия Мискевич
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