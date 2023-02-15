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19:23, 15 февраля 2023Наука и техника

Корабль «Адмирал Левченко» выполнил стрельбы в Баренцевом море

Противолодочный корабль «Адмирал Левченко» выполнил ракетные стрельбы в Баренцевом море

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», который несет службу в составе Северного флота (СФ), выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Баренцевом море. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил флот, передает «Интерфакс».

«Сегодня экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота "Адмирал Левченко" в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки за зимний период обучения выполнил комплекс артиллерийских и ракетных стрельб в акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боевые расчеты БПК отработали различные виды стрельбы артиллерийской установкой АК-100 по видимым и закрытым целям на побережье полуострова Рыбачий. Мишени имитировали огневые точки и командные пункты условного противника.

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БПК «Адмирал Левченко» проекта 1155 включили в состав Северного флота в 1989 году. Корабли этого проекта предназначены для борьбы с подлодками. В арсенал БПК входит противолодочный комплекс «Раструб-Б», зенитный ракетный комплекс «Кинжал» и артиллерийские установки.

В июне 2022 года БПК Северного флота «Адмирал Левченко» и «Североморск» отработали поиск подводной лодки условного противника в ходе учений в Баренцевом море и выполнили стрельбы.

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Даниил Иринин
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