Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 15 марта 2023Силовые структуры

На Камчатке задержали замглавы Вилючинска за махинации с госконтрактом

На Камчатке задержали замглавы Вилючинска за аферу с контрактом на 78 миллионов рублей

Фото: Amur Mash

На Камчатке задержали заместителя главы Вилючинска за махинации с госконтрактом. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Telegram-канал Mash Amur.

По данным канала, замглавы был ответственен за архитектуру и городское хозяйство. Так в мае 2022 года его управление проводило аукцион на улучшение проспекта от Приморской до Кронштадтской. В итоге в конкурсе приняла участие лишь одна фирма — «Камчатпроектстрой». В итоге выяснилось, что один из учредителей компании-победителя — сын чиновника. Фигурант помог родственнику заполучить контракт на благоустройство проспекта на 78 миллионов рублей. За выделенную сумму на проспекте должны были заменить освещение, обустроить детские площадки, газоны, сделать велодорожку и тротуары.

В настоящий момент силовики провели обыски в администрации.

Ранее стало известно, что бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В России заявили о приближающемся завершении борьбы за Артемовск
Экоактивисты подали в суд на Байдена
В Кремле отреагировали на выдачу российскими военкоматами повесток
Кремль заявил о нахождении отношений России и США в низшей точке
В Подмосковье неадекватный прохожий напал с ножом на полицейского
В США забеспокоились из-за последствий крушения беспилотника в Черном море
Пригожин заявил о расширяющемся окружении Артемовска
TikTok захотел отделиться от материнской компании
Россиянка выпала из такси на ходу и попала на видео
В Госдуме призвали принять меры для недопущения инцидентов с американскими БПЛА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.