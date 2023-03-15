На Камчатке задержали замглавы Вилючинска за махинации с госконтрактом

На Камчатке задержали замглавы Вилючинска за аферу с контрактом на 78 миллионов рублей

На Камчатке задержали заместителя главы Вилючинска за махинации с госконтрактом. Об этом в среду, 15 марта, сообщает Telegram-канал Mash Amur.

По данным канала, замглавы был ответственен за архитектуру и городское хозяйство. Так в мае 2022 года его управление проводило аукцион на улучшение проспекта от Приморской до Кронштадтской. В итоге в конкурсе приняла участие лишь одна фирма — «Камчатпроектстрой». В итоге выяснилось, что один из учредителей компании-победителя — сын чиновника. Фигурант помог родственнику заполучить контракт на благоустройство проспекта на 78 миллионов рублей. За выделенную сумму на проспекте должны были заменить освещение, обустроить детские площадки, газоны, сделать велодорожку и тротуары.

В настоящий момент силовики провели обыски в администрации.

Ранее стало известно, что бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.