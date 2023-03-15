В МВД заявили об отсутствии ЧП при проведении частичной мобилизации в Москве

Глава ГУ МВД Москвы Баранов сообщил, что при проведении частичной мобилизации не было ЧП

Частичная мобилизация в Москве прошла без чрезвычайных происшествий. Об этом заявил начальник столичного главка МВД Олег Баранов, выступая с отчетом в Мосгордуме, передает «Интерфакс».

По его словам, полиция выполнила в полном объеме задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении частичной мобилизации. ЧП не допущено, отметил он.

Правоохранители несли охрану военкоматов и сборных пунктов, оказывали содействие по оповещению мобилизуемых граждан, сопровождали колонны с автобусами к местам несения службы.

15 марта зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил об отсутствии у властей планов проводить вторую волну мобилизации. Подобные сообщения на данную тему он назвал фейками. По словам депутата, цель таких систематических сообщений — будоражить общественное мнение и порождать неуверенность в обществе. «Что касается каких-либо оснований для этого, то, по тем сведениям, которые есть у меня, и тем знаниям, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет», — подчеркнул Эрнест Валеев.