В Госдуме высказались о второй волне мобилизации в России

Депутат Валеев назвал фейками сообщения о второй волне мобилизации в России

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил об отсутствии у властей планов проводить вторую волну мобилизации. Об этом он заявил в разговоре с Ura.ru.

Подобные сообщения на данную тему он назвал фейками. По словам депутата, цель таких систематических сообщений — будоражить общественное мнение и порождать неуверенность в обществе. «Что касается каких-либо оснований для этого, то, по тем сведениям, которые есть у меня, теми знаниями, которыми я обладаю на сегодня, ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет», — подчеркнул Эрнест Валеев.

Ранее зампред комитета по обороне Юрий Швыткин отреагировал на слухи о второй волне мобилизации в России, сказав, что в нижней палате парламента данный вопрос не обсуждается.