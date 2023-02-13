В Госдуме ответили на слухи о второй волне мобилизации в России

Депутат Швыткин заявил, что в Госдуме не обсуждается вопрос о второй волне мобилизации

В Государственной Думе не обсуждают возможность второй волны мобилизации в России. Об этом, отвечая на слухи о новом возможном призыве, заявил зампред комитета по обороне Юрий Швыткин, его передает РИА Новости.

«Вопросы второй волны Госдумой и в нашем комитете, в частности, не обсуждаются», — сказал парламентарий.

13 февраля посольство США в Москве выступило с призывом к своим гражданам покинуть Россию из-за риска мобилизации. Там также подчеркнули, что находящимся в стране американцам якобы могут отказать в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также воспрепятствовать выезду из страны.

В ответ на это Швыткин назвал подобные заявления Вашингтона провокацией, подчеркнув, что они абсурдны и не соответствуют действительности. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что данных о вероятности второй волны мобилизации в России нет.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. О ее завершении было объявлено 28 октября. Песков пояснял, что, кроме призыва, указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации включает и другие пункты, поэтому продолжает действовать.