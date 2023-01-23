Кремль объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации

Песков объяснил продолжение действия указа Путина о мобилизации наличием других пунктов

Кроме призыва, указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации включает и другие пункты, поэтому продолжает действовать. Так объяснил действие указа главы государства официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности (…), [она] была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что частичная мобилизация, согласно президентскому указу, включает в себя другие мероприятия, среди которых исполнение обязанностей военнослужащими и закрытый пункт документа. Их осуществление продолжается, заявил Песков.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в стране, заявив, что «она завершена, точка поставлена». Тогда президент пообещал посоветоваться с юристами, нужен ли отдельный указ о завершении мобилизации.

Впоследствии Песков заявил, что потребности публиковать заключение юристов о необходимости отдельного указа президента о завершении мобилизации нет и «не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента».