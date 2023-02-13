Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 13 февраля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о вероятности второй волны мобилизации

Представитель Путина Песков заявил, что нет данных о вероятности второй волны мобилизации

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Данных о вероятности второй волны мобилизации в России нет. Так на соответствующий вопрос ответил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, нет данных», — заявили в Кремле.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. О ее завершении было объявлено 28 октября. Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснял отсутствие президентского указа об окончании мобилизации тем, что власти не могут выпускать такие документы по любому общественно-значимому поводу. Кроме того, по его словам, в восприятии населения слова Путина значат больше, чем документы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков
В России начали переносить запуск зеленых электростанций
Кадыров раскрыл детали попытки отравления Апти Алаудинова
Названа причина заморозки переговоров с Индией по производству Ка-226Т
Российский хирург назвал самые популярные виды пластики лица в 2023 году
Стало известно о планах Путина на 13 февраля
Кадыров высказался о сроках выполнения задач СВО
Кремль оценил призывы к американцам не посещать Россию
В Кремле заявили об уходе Украины со связи с Россией по команде сверху
В окружении Костомарова оценили вероятность проведения фигуристу новых операций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.