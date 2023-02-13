В Кремле ответили на вопрос о вероятности второй волны мобилизации

Представитель Путина Песков заявил, что нет данных о вероятности второй волны мобилизации

Данных о вероятности второй волны мобилизации в России нет. Так на соответствующий вопрос ответил официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, нет данных», — заявили в Кремле.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. О ее завершении было объявлено 28 октября. Член Совета Федерации Андрей Клишас объяснял отсутствие президентского указа об окончании мобилизации тем, что власти не могут выпускать такие документы по любому общественно-значимому поводу. Кроме того, по его словам, в восприятии населения слова Путина значат больше, чем документы.