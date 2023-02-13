Кремль оценил призывы к американцам не посещать Россию

Песков заявил, что в Кремле не в первый раз слышат призывы к американцам покинуть Россию

Призывы к гражданам США покинуть Россию или не приезжать в нее не являются чем-то новым, они были слышны и ранее. Так подобные заявления оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией», — заявил пресс-секретарь российского президента. Он добавил, что граждане России с двойным гражданством, о которых также упоминали в американском посольстве, в первую очередь являются гражданами России, «вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть».

13 февраля посольство США в Москве выступило с призывом к своим гражданам покинуть Россию из-за мобилизации. Там также подчеркнули, что находящимся в стране американцам якобы могут отказать в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также воспрепятствовать их выезду из страны.

Позже зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин обвинил США в провокации после призывов Вашингтона к своим гражданам немедленно покинуть Россию из-за грозящей опасности. Депутат назвал заявления США абсурдными, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. По его словам, Вашингтон намерен создать «агрессивно-провокационную площадку» на территории России.

