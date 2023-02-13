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11:16, 13 февраля 2023Россия

В Госдуме обвинили США в провокации после призывов граждан покинуть Россию

Депутат Швыткин обвинил США в провокации после призывов граждан покинуть Россию

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин обвинил США в провокации после призывов Вашингтона к своим гражданам немедленно покинуть Россию из-за грозящей опасности. Его слова приводит «Говорит Москва».

13 февраля посольство США в Москве выступило с призывом к своим гражданам покинуть Россию из-за мобилизации. Там также подчеркнули, что находящимся в стране американцам якобы могут отказать в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также воспрепятствовать их выезду из страны.

Депутат назвал заявления США абсурдными, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. По его словам, Вашингтон намерен создать «агрессивно-провокационную площадку» на территории России.

«Я считаю, что неслучайно это заявление приурочено и к посланию президента России, и к 23 февраля, и к годовщине специальной операции. Это говорит о вынашивании намерения, возможно, провокационных действий. Уже сами заявления носят провокационный характер», — сказал парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 24 февраля в Нью-Йорке состоятся «великие события». По его словам, в этот день в американском городе «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях». Кулеба не уточнил, что конкретно он понимает под «великими событиями». В ответ на это сенатор Владимир Джабаров предположил, что «великим событием» в указанный Кулебой день может стать капитуляция Украины.

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Анастасия Шейкина
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