В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО

Джабаров предположил, что «великим событием» в годовщину СВО станет капитуляция Украины

«Великим событием» в годовщину специальной военной операции (СВО) 24 февраля, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, может стать капитуляция Киева. С таким предположением выступил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

13 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 24 февраля в Нью-Йорке состоятся «великие события». По его словам, в этот день в американском городе «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях». Кулеба не уточнил, что конкретно он понимает под «великими событиями».

«Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь», — сказал сенатор, подчеркнув, что нужно спокойно относиться к заявлениям и «делать свое дело».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют мероприятия к годовщине начала СВО. В свою очередь, британский полковник в отставке Ричард Кемп предрек наступление России к годовщине СВО, подчеркнув, что Москва будет наращивать боевую мощь к этому времени.