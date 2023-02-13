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10:40, 13 февраля 2023Россия

В Совфеде отреагировали на слова Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО

Джабаров предположил, что «великим событием» в годовщину СВО станет капитуляция Украины

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

«Великим событием» в годовщину специальной военной операции (СВО) 24 февраля, о котором говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, может стать капитуляция Киева. С таким предположением выступил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, его цитирует РИА Новости.

13 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 24 февраля в Нью-Йорке состоятся «великие события». По его словам, в этот день в американском городе «будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях». Кулеба не уточнил, что конкретно он понимает под «великими событиями».

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«Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь», — сказал сенатор, подчеркнув, что нужно спокойно относиться к заявлениям и «делать свое дело».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют мероприятия к годовщине начала СВО. В свою очередь, британский полковник в отставке Ричард Кемп предрек наступление России к годовщине СВО, подчеркнув, что Москва будет наращивать боевую мощь к этому времени.

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Анастасия Шейкина
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