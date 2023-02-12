Британский полковник предрек наступление России к годовщине СВО

Express: британский полковник Кемп заявил, что армия РФ готовит наступление в зоне СВО

Российская армия готовит новое наступление в рамках проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, предположил в интервью изданию Express британский полковник в отставке Ричард Кемп.

Однако, по его словам, к наступлению готовятся также Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Российские и украинские войска готовятся к крупным наступлениям в ближайшие недели и, возможно, месяцы», — предрек он.

Полковник армии Британии в отставке также предположил, какая обстановка будет в зоне СВО в ближайшее время. Он выразил мнение, что к годовщине спецоперации Россия намерена нарастить боевую мощь. При этом, по мнению Кемпа, кризис на Украине может продолжаться многие месяцы или даже годы, длительность конфликта зависит от того, увенчаются успехом или провалом российские и украинские наступательные действия.

Кемп добавил, что если российской стороне удастся собрать достаточную боевую мощь для достижения серьезных успехов на фронте, Украина может оказаться в проигрышном положении. «Шансы на то, что конфликт благополучно закончится на условиях Украины, довольно малы», — отметил он. Полковник подчеркнул, что президент России Владимир Путин «должен продолжать бороться». «Перспективы — либо победа России над Украиной, либо затяжной конфликт», — заключил он.

9 февраля Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника сообщало, что Киев ожидает в ближайшие 10 дней начало крупного наступления в Донбассе со стороны российских военных. По словам источника, Россия якобы сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению. Он отметил, что у России есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня, 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к масштабной атаке.