Foreign Policy: Украина ожидает крупного наступления России в Донбассе в ближайшие 10 дней

Киев ожидает, что в ближайшие 10 дней российские военные начнут крупное наступление в Донбассе, сообщает Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника.

«В ближайшие 10 дней мы ожидаем нового крупного вторжения», — заявил собеседник издания.

По его словам, Россия якобы сосредоточила сотни тысяч военнослужащих на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению. Он отметил, что у России есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к масштабной атаке. Источник отметил, что нынешние силы Вооруженных сил (ВС) России, готовые в наступлению, значительно превышают то количество, которое было задействовано в первой волне.

Ранее посольство России в Великобритании пригрозило всему миру военно-политическими последствиями из-за возможных поставок британских истребителей Украине. В дипломатическом представительстве указали, что Киев может использовать западные самолеты для авиационных налетов на города в новых российских регионах.