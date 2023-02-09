Посольство России пригрозило последствиями из-за поставок истребителей Украине

Посольство РФ заявило, что поставки истребителей Киеву ведут к последствиям для всего мира

Посольство России в Великобритании пригрозило всему миру военно-политическими последствиями из-за возможных поставок британских истребителей Украине. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

Хочется напомнить официальному Лондону: именно на его совести при таком сценарии будет «кровавая жатва» очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира Посольство России в Великобритании

В посольстве указали, что Киев может использовать западные самолеты для авиационных налетов на города в новых российских регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Переговоры о поставках истребителей

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи британский министр заявил, что цель Лондона — обеспечить победу Украины в конфликте. Он подчеркнул, что хочет увидеть победу в этом году. В свою очередь, украинский лидер пообещал убедить мир поставить современные истребители Киеву.

Глава британского кабмина заявил, что обсудил с Зеленским возможность поставок истребителей Киеву. Он указал, что не исключает никакие варианты военной помощи.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился с призывом к Сунаку, отметив необходимость отправить Украине истребители Typhoon. По его словам, это стало бы их лучшим применением.

В свою очередь фициальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя возможность начала поставок США истребителей Украине, рассказал, что в настоящее время нет каких-либо анонсов или объявлений по этому вопросу.

Россия даст ответ на любые угрозы со стороны Великобритании

Посольство России в Лондоне в связи с обсуждением поставок военных самолетов Киеву заявило, что Москва даст ответ на любые угрозы со стороны Великобритании.

Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны Посольство России в Великобритании

В дипломатической миссии также прокомментировали высказывания экс-премьера Бориса Джонсона о том, что военные поставки Киеву являются «огромным авансовым платежом» в счет будущей безопасности Европы.

В посольстве подчеркнули, что подобные заявления подтверждают, что украинцы «массово погибают за чужие стратегические интересы» и участвуют в гибридной войне, которую развязали США и НАТО.

Реакция офиса Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал поставки истребителей Киеву «активной опцией на столе переговоров». Его слова приводит РИА Новости.

Политик указал, что военные самолеты являются необходимыми Вооруженным силам страны (ВСУ) для того, чтобы закрыть небо. По его словам, украинским военным требуется штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как Apache, чтобы прикрывать штурмовые бригады.

Это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. Об этом постоянно говорят на разных уровнях: и публично, и непублично. И срок, ну, срок — недели Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Ранее представитель премьер-министра Соединенного Королевства заявил, что власти Великобритании еще не приняли решение по вопросу поставок истребителей Украине. Он рассказал, что на данный момент рассматриваются различные возможности для поставок в долгосрочной перспективе.

Также известно, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут обсудить поставки истребителей Украине на саммите, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля.

