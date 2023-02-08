Стало известно о планах ЕС обсудить поставки истребителей Украине

Представитель ЕС: лидеры Евросоюза могут обсудить поставки истребителей Киеву на саммите

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут обсудить поставки истребителей Украине на саммите, который пройдет в Брюсселе 9-10 февраля. О соответствующих планах стало известно агентству ТАСС от высокопоставленного представителя объединения.

«Можно ожидать такую дискуссию. Ответ — да», — ответил на соответствующий вопрос собеседник агентства. По его словам, некоторые государства Евросоюза заинтересованы в том, чтобы поднять обсуждение этой темы на предстоящей встрече.

Ранее представитель премьер-министра Соединенного Королевства заявил, что власти Великобритании еще не приняли решение по вопросу поставок истребителей Украине. Он рассказал, что на данный момент рассматриваются различные возможности для поставок в долгосрочной перспективе.