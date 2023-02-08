Пентагон прокомментировал возможность поставок Украине истребителей

Пентагон заявил об отсутствии каких-либо объявлений по поставкам истребителей Украине

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя возможность начала поставок США истребителей Украине, рассказал, что в настоящее время нет каких-либо анонсов или объявлений по этому вопросу, сообщает РИА Новости.

«Что касается истребителей, мне пока нечего объявить на данный счет сегодня», — заявил пресс-секретарь Минобороны США.

При этом он добавил, что Вашингтон постоянно обсуждает со своими союзниками необходимость отправки Киеву тех или иных видов вооружений.

Ранее ветеран армии США Гленн Жирона предупредил, что поставки американских танков M1 Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) будут сопровождаться большими проблемами. По его словам, поставки боевой техники с точки зрения логистики могут стать сложной задачей для разоренной страны, которая ведет боевые действия с численно превосходящим противником.