В США предупредили Украину о проблемах с танками Abrams

Ветеран армии США: поставки танков Abrams ВСУ будут сопровождаться проблемами с логистикой

Ветеран армии США Гленн Жирона в материале для Newsweek предупредил, что поставки американских танков M1 Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) будут сопровождаться тяжелыми проблемами с логистикой.

По его словам, поставки боевой техники с точки зрения логистики могут стать сложной задачей для разоренной страны, которая ведет боевые действия с численно превосходящим противником. «По моему опыту, тактика выигрывает сражения, но логистика может выиграть войну», — написал он.

Жирона отметил, что независимо от подготовки опыт работы на американской технике у украинских танкистов будет нулевым. При этом обеспечение необходимой подготовки и накопление опыта дело не недели или месяца, а нескольких лет, уверен ветеран.

«Отправка небольшого количества M1 на Украину носит символический характер. Мощные, но слишком сложные для использования с учетом имеющихся ресурсов», — заключил он.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что Вашингтон отправит на Украину танки Abrams с устаревшей броней. Он предположил, что Белый дом просто ограничится извинениями за невысокое качество поставляемой техники.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что правительство приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи, в который также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.