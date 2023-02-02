В Кремле ответили на вопрос о мероприятиях к годовщине СВО

Песков заявил, что в Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО на Украине

В Кремле не планируют мероприятия к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. «Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались в этой связи», — пояснил Песков.

1 февраля представитель Кремля назвал главной целью России выполнение задач СВО на Украине.

25 января Путин рассказал, что цель спецоперации заключается в защите людей и самой России. Президент подчеркнул, что Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.

Год назад он в обращении к согражданам объяснил спецоперацию на Украине денацификацией и демилитаризацией. По словам главы государства, такие действия стали ответной мерой на просьбы республик Донбасса о помощи.