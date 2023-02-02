Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 2 февраля 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о мероприятиях к годовщине СВО

Песков заявил, что в Кремле не планируют мероприятия к годовщине СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pavel Klimov / Reuters

В Кремле не планируют мероприятия к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, его комментарий приводит радиостанция «Говорит Москва».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. «Мне неизвестно о каких-либо мероприятиях, которые бы планировались в этой связи», — пояснил Песков.

1 февраля представитель Кремля назвал главной целью России выполнение задач СВО на Украине.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

25 января Путин рассказал, что цель спецоперации заключается в защите людей и самой России. Президент подчеркнул, что Россия не может допустить, чтобы на ее же исторических территориях создавались угрозы.

Год назад он в обращении к согражданам объяснил спецоперацию на Украине денацификацией и демилитаризацией. По словам главы государства, такие действия стали ответной мерой на просьбы республик Донбасса о помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
В России предложили упростить трудоустройство мигрантов
Бородина обвинила Ozon в доставке разбитой статуэтки за 125 тысяч рублей
Стали известны подробности о зарплате Роналду в «Аль-Насре»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.