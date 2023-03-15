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17:13, 15 марта 2023Россия

Госдума одобрила закон об аресте военных без суда во время мобилизации

Госдума одобрила в первом чтении закон об аресте военных без суда во время мобилизации

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который дает командирам воинских частей право без решения суда накладывать дисциплинарный арест на прапорщиков, сержантов и солдат. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

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Константин Лысяков
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