Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию участников СВО

Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию всех участников спецоперации

Государственная Дума приняла закон о наказании за дискредитацию всех участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы», — говорится в сообщении.

Поправки также ужесточают наказание за дискредитацию. На данный момент наказание по соответствующей статье 280.3 составляет до пяти лет лишения свободы. В соответствии с законом порог наказания поднимется до семи лет лишения свободы.

В ответственность за фейки о Вооруженных силах России также внесли поправки. Теперь подобная деятельность и в отношении добровольческих формирований будет наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, а также организаций и физических лиц, выполняющих задачи для Вооруженных сил. Граждане, нарушившие данную статью, могут заплатить штраф до 50 тысяч рублей, а юридические лица — до 500 тысяч рублей.

В Госдуме отметили, что уголовное наказание наступит в том случае, если нарушителя привлекали за аналогичную деятельность в течение года.

Закон о наказании за фейки о ВС России был подписан президентом Владимиром Путиным 4 марта 2022 года. Согласно документу, в случае тяжких последствий нарушения наказание составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

О том, что в Госдуму внесли поправки об ответственности за дискредитацию всех участников СВО, 1 марта сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он назвал недопустимыми любые публичные действия и распространение заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию Вооруженных сил, а также добровольцев и тех, кто содействует выполнению возложенных на Вооруженные силы задач.